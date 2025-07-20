中歐峰會24日北京登場 縮減成1天

據歐盟理事會網站消息，第廿五次中歐領導人峰會將於廿四日在北京舉行，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見大陸國家主席習近平和總理李強。歐方指，雙方將討論如何確保更平衡、互惠和互利的貿易關係。

據歐方發布，柯斯塔和范德賴恩將與習近平會面，探討中歐關係及當前全球地緣政治挑戰，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略。二人還將與李強會面，就中歐經貿關係進行更深入探討。雙方還將討論氣候變遷、生物多樣性和推動綠色轉型等議題。歐盟也將倡導保護和維護多邊主義和基於規則的國際秩序的必要性。

柯斯塔說，此次峰會是中歐就雙方共同關心的問題進行坦誠、建設性討論的一次機會，我們渴望對話、真正的接觸和實際的進展；目標是建立公平、平衡、互利共贏的關係。

此次峰會旨在紀念中歐建交五十周年，但籌備過程一路波折，不僅歐盟上月叫停為峰會鋪路的中歐經貿高層對話，據歐方最新發布的會議日程，未見原定廿五日移師安徽合肥舉辦的商務會議，兩天的議程縮水為一天，據報是應中方要求而取消。法廣形容，中歐關係氣氛異常低迷。

原本川普的關稅威脅被認為有助於中歐走近，但不僅電動車關稅未解，近期歐盟對陸醫療設備祭出採購禁令、中方管制稀土出口波及歐洲關鍵製造業等，再度推升貿易分歧。范德賴恩月初也在公開演講指責大陸市場准入、補貼、政府採購、出口管制、產能過剩等問題。

新華社引述大陸學者分析，歐盟對大陸合作與競爭並存將是新常態，雙方在維護多邊主義與自由貿易方面仍可探索合作之路；中歐經貿關係發展雖遭遇困難，但仍具有強大韌性。

中歐峰會前夕，大陸網信辦近日表示，中歐已同意設立工作組，針對中歐汽車領域數據跨境流動展開合作。這是在十七日於布魯塞爾舉行的中歐資料跨境流動交流機制第二次會議的成果。