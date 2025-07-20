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鎖定邊境執勤 中越7月中下旬將首度開展陸軍聯訓

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
7月中下旬，中國大陸將與越南在廣西舉行「攜手同行﹣2025」陸軍聯合訓練。圖為去年7月中下旬中越武警與公安針對反恐的聯合訓練。（圖／取自中國青年報）
7月中下旬，中國大陸將與越南在廣西舉行「攜手同行﹣2025」陸軍聯合訓練。圖為去年7月中下旬中越武警與公安針對反恐的聯合訓練。（圖／取自中國青年報）

為深化中越兩軍合作，大陸國防部宣布，7月中下旬，中國與越南將在廣西舉行「攜手同行﹣2025」陸軍聯合訓練。這是中越雙方首次開展陸軍聯訓。

大陸國防部官方公眾號20日發布訊息指出，聯訓以「邊境地區聯合執勤訓練」為主題，加強邊境執勤經驗互學互鑒，進一步深化兩軍務實合作。

去年7月下旬中越便有聯合訓練，行動代號「合作—2024」，聚焦在反恐，該次聯訓是中共武警部隊首次與越南公安部機動警察部隊組織雙邊聯訓，以共同應對恐怖主義威脅為背景，為期兩周。

大陸防長董軍今年4月16日至17日曾與越南國防部長潘文江共同主持中越第九次邊境國防友好交流活動。當時董軍稱，在兩黨兩國領導人戰略引領下，兩軍要進一步增進戰略溝通，深化各層級各領域交往，為加快構建具有戰略意義的中越命運共同體作出更大貢獻。

大陸國防部去年陸續與東南亞國家展開陸軍聯合訓練，去年11月下旬，中國和新加坡兩國軍隊位河南舉行「合作—2024」陸軍聯合訓練，以城區聯合反恐行動為課題，旨在深化兩軍務實合作、提升聯合反恐行動能力，去年為第6次舉行；去年10月中下旬，中國、泰國兩國軍隊位雲南舉行「突擊—2024」陸軍聯合訓練。該次聯訓以聯合反恐行動為課題，組織有人無人協同、特種爆破、直升機機降、聯合搜剿等課目訓練。

陸軍 越南 國防部 反恐 公安

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