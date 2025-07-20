曾遭印度抗議 陸雅魯藏布江水電站開工

繼長江三峽大壩後，中方又一受世界注目的西藏雅魯藏布江下游水電工程，昨天由大陸國務院總理李強宣布開工，工程總投資約人民幣一點二兆元（約合新台幣四點九二兆元）。外界早前推估，雅魯藏布江水電站發電量將達三峽大壩的三倍多。

新華社報導，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式昨在西藏自治區林芝市米林水電站壩址舉行，李強出席並宣布開工，中方還安排各級官員，參建企業中國雅江集團、中國電建，及水電工程建設專家諮詢委員會委員、當地民眾代表參加儀式。

報導指，雅魯藏布江下游水電工程位於林芝市，工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設五座梯級電站，總投資約人民幣一點二兆元。「該工程的電力以外送消納為主，兼顧西藏本地需求」。訊息也顯示，大壩主要地點應位於林芝市米林縣。

去年十二月，大陸核准建立西藏雅魯藏布江水電站，曾引起印度、孟加拉抗議，建成後可能制約下游數百萬人的用水安全。

印度外交部發言人賈斯瓦當時表示，印度是擁有該水域使用權的下游國家，敦促中方讓此事更為透明，也提出中方需與水域下游國家磋商的要求；大陸外交部當時回應，中方始終對跨境河流開發持負責任的態度，並稱該項目不會對下游國家產生負面影響，會與沿岸國家保持溝通。

新華社去年底曾報導，雅魯藏布江水電工程將為加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮積極作用，對深入推進「雙碳」戰略、應對全球氣候變化具重大意義。不過，全文未提及工程位置、庫容、規模和發電量，和淹沒範圍與可能遷移人數等，也未公開相關環評，引起外界討論。

綜合法廣等報導，從水量、規模預估，雅魯藏布江水電站年均發電量可達三峽大壩的三倍多，甚至三到五倍，裝機規模六千至七千萬千瓦；中國電力建設集團董事長晏志勇曾說，該水電站每年可提供近三千億度電力。

地質專家曾示警，項目可能對西藏高原造成不可逆轉的破壞。同時，中印長期的邊境爭議也讓水電站為兩國關係增添變數。