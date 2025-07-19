建雅魯藏布江水電工程 陸總理李強：堪稱世紀工程

大陸國務院總理李強今在西藏林芝，出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式，宣布項目正式開工。他表示，雅下（雅魯藏布江下游）水電工程體量大、周期長、影響遠，堪稱世紀工程，要積極應用先進技術、裝備、工藝、材料等，要確保生態環境不受損害，細緻做好移民搬遷安置工作。

繼稍早大陸官媒新華社發布，李強19日上午，出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式的訊息後，晚間中方再發布李強18日至19日，在西藏調研期間的相關內容。

據報導，李強在米林水電站壩址和雅尼濕地察看施工裝備、鑽孔岩芯等，聽取雅魯藏布江下游水電工程開發、科技攻關、移民安置等工作彙報，詳細瞭解濕地生態環境保護情況。

對於這個繼三峽大壩後，大陸又一備受關注的重大工程，李強強調，雅下水電工程體量大、周期長、影響遠，堪稱世紀工程。要積極應用先進技術、裝備、工藝、材料等，為高質量建設提供有力支撐，並引領相關領域科技創新和產業創新。

李強還提到，要格外重視生態保護，確保生態環境不受損害。要細緻做好移民搬遷安置工作，把推進工程建設和促進當地群眾就業增收更好結合起來。「要以高度的使命感和對歷史負責、對人民負責的精神，把雅下水電工程建成新時代的重大標誌性工程」。

據新華社，李強這兩日調研期間，在林芝行程包括川藏鐵路色季拉山隧道、米林水電站壩址和雅尼濕地，以及在拉薩的曲水才納國家現代農業示範區，和沿途察看南北山綠化工程等。

本日稍早，新華社報導雅魯藏布江下游水電工程開工儀式於19日上午，在西藏自治區林芝市米林水電站壩址舉行，李強出席並宣布正式開工，中方還安排各級官員，項目所有人和參建企業包括中國雅江集團、中國電建，及水電工程建設專家諮詢委員會委員、當地民眾代表參加儀式。

報導指，雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市，工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設五座梯級電站，總投資約人民幣1.2兆元（約新台幣4.92兆元）。「該工程的電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求」

不過，在去年十二月，大陸核准建立西藏雅魯藏布江水電站時，就曾引起印度、孟加拉抗議，因建成後可能制約下游數百萬人的用水安全。當時，印度外交部敦促中方讓此事更為透明，也提出中方需與水域下游國家磋商的要求，大陸外交部則回應說，該項目不會對下游國家產生負面影響，會與沿岸國家保持溝通。

綜合法廣等報導，從水量、規模預估，雅魯藏布江水電站年均發電量可達三峽大壩的三倍多，甚至三到五倍，裝機規模六千至七千萬千瓦；中國電力建設集團董事長晏志勇曾說，該水電站每年可提供近三千億度電力。

為推進項目建設，大陸因此成立的新央企中國雅江集團，於近日在北京成立，大陸高規格的由國務院副總理張國清出席並為該公司成立揭牌。