又一正部級官員落馬 前寧夏主席受查！學者分析中共加碼1動作

中國昨天宣布前寧夏自治區政府主席劉慧受查，這是今年第3名接受調查的少數民族正部級高官。分析稱，今年落馬的正部級官員已6人，顯示中共正在加碼肅清地方高層腐敗。

綜合明報等港媒報導，中共中紀委官網昨天通報了劉慧落馬的消息，指這名已退休兩年多的女性官員涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查調查。

劉慧是2012年中共18大以來第三名受查的正部級女性高官，也是2022年中共20大後第18名落馬的正省部級官員。在此之前，前寧夏黨委副書記兼銀川書記姜志剛、前寧夏政協主席齊同生已先後落馬。

新加坡聯合早報昨天的報導提到，中國今年受查的6名正部級官員當中，5人曾為省區市政府一把手，除了劉慧，另外4人分別是前西藏政府主席齊扎拉、前湖北省長蔣超良、前山西省長金湘軍、前廣西政府主席藍天立。

聯合早報引述北京師範大學政府管理研究院教授唐任伍分析表示，上述現象顯示中共目前縱深推進反腐，加碼肅清地方高層貪腐，下半年進入反腐收獲期，去年9名正部級官員落馬的紀錄，今年預計突破兩位數。