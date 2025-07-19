曾遭印度反對！陸總理李強宣布 逾4.9兆雅魯藏布江水電工程開工

大陸去年底核准雅魯藏布江下游水電工程，期間曾遭印度、孟加拉強烈反對，不過，大陸國務院總理李強19日親赴西藏林芝，出席雅魯藏布江下游水電工程開工儀式，宣布工程正式開工。據中方發布，該工程將建設5座梯級電站，總投資約人民幣1.2兆元（約合新台幣4.92兆元）。

據新華社，雅魯藏布江下游水電工程開工儀式7月19日上午在西藏自治區林芝市舉行。中共中央政治局常委、國務院總理李強出席開工儀式，並宣布工程正式開工。

當日上午九時許，開工儀式在林芝市米林水電站壩址舉行，陸方安排國家發展改革委、項目業主中國雅江集團、項目參研參試參建單位代表中國電建、西藏自治區主要負責官員先後發言，由李強宣布工程開工。

據中方發布，開工儀式有中共中央和大陸國家機關有關部門、有關中央企業負責人，和雅魯藏布江下游水電工程建設專家諮詢委員會委員，項目參研參試參建單位、當地群眾代表等參加。

雅魯藏布江下游水電工程位於西藏自治區林芝市。工程主要採取截彎取直、隧洞引水的開發方式，建設5座梯級電站，總投資約人民幣1.2兆元。中方稱，該工程的電力以外送消納為主，兼顧西藏本地自用需求。

去年底，大陸政府核准雅魯藏布江下游水電工程，外界預估，這座「超級水電站」發電量將達三峽的三至五倍。當時，大陸官媒新華社報導稱，雅魯藏布江下游水電工程將為加快構建新發展格局、推動高質量發展發揮積極作用，對深入推進「雙碳」戰略、應對全球氣候變化具有重大意義。

不過，對於大陸去年12月，先在新疆的和闐（Hotan）設立2個新的縣，又核准建立水電站，位於下游的印度、孟加拉均曾表達抗議。印度外交部曾說，針對北京計劃在西藏境內的雅魯藏布江興建水力發電大壩，新德里已表達其憂慮，並透過外交管道表達嚴正抗議。

印度外交部發言人賈斯瓦今年一月時說，印度是擁有該水域使用權的下游國家，敦促中方讓此事更為透明，印方也提出中方需與水域的下游國家進行磋商的要求。

當時，大陸外交部回應表示，中方始終對跨境河流開發持負責任的態度，並稱該項目不會對下游國家產生負面影響，和會與沿岸國家保持溝通。