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出重拳！陸打擊戰略礦產出口 稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人
為打擊戰略礦產走私出口，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室19日聯合各部門召開會議，稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人，並要求指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。
據央視，2025年7月19日，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，總結通報前期進展成效，全面分析當前打私形勢，對專項行動進行再部署、再推進。
會議指出，專項行動啟動以來，各有關部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，成立專班、迅速行動，制定方案、明確任務，對戰略礦產走私出口「零容忍、出重拳」，不斷加大執法辦案力度，偵辦了一批戰略礦產非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，專項行動取得階段性成效。
會議強調，當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻，少數不法分子為了一己私利、內外勾結實施走私的案件仍有發生，虛假申報、第三國轉運等規避手法日趨隱蔽。各有關部門必須「守土有責、守土盡責」，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，嚴防戰略礦產及相關技術非法外流。
會議要求，各有關部門要持續深入專項行動，進一步加大執法力度；研究建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；依法從嚴從快查辦重大違法犯罪案件，及時公布一批典型執法司法案例；堅決防止繞道出口，將規避國家出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單；制定並發布戰略礦產合規出口工作指引；指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。
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