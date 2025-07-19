快訊

饕客快收藏！第三屆500碗得獎名單公布 5小吃店獲最高3碗殊榮

聽新聞
0:00 / 0:00

出重拳！陸打擊戰略礦產出口 稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸6月份稀土出口數量攀升至2009年以來的最高水平。圖／路透
大陸6月份稀土出口數量攀升至2009年以來的最高水平。圖／路透

為打擊戰略礦產走私出口，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室19日聯合各部門召開會議，稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人，並要求指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。

央視，2025年7月19日，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室組織商務部、公安部、國家安全部、海關總署、國家郵政局、最高人民法院、最高人民檢察院等單位，在廣西南寧召開打擊戰略礦產走私出口專項行動推進會，總結通報前期進展成效，全面分析當前打私形勢，對專項行動進行再部署、再推進。

會議指出，專項行動啟動以來，各有關部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，成立專班、迅速行動，制定方案、明確任務，對戰略礦產走私出口「零容忍、出重拳」，不斷加大執法辦案力度，偵辦了一批戰略礦產非法出口案件，抓獲了一批走私犯罪嫌疑人，專項行動取得階段性成效。

會議強調，當前打擊戰略礦產走私出口形勢依然嚴峻，少數不法分子為了一己私利、內外勾結實施走私的案件仍有發生，虛假申報、第三國轉運等規避手法日趨隱蔽。各有關部門必須「守土有責、守土盡責」，始終保持嚴查嚴打高壓態勢，嚴防戰略礦產及相關技術非法外流。

會議要求，各有關部門要持續深入專項行動，進一步加大執法力度；研究建立兩用物項出口管制聯合執法協調中心；依法從嚴從快查辦重大違法犯罪案件，及時公布一批典型執法司法案例；堅決防止繞道出口，將規避國家出口管制措施的境外最終用戶列入出口管制管控名單；制定並發布戰略礦產合規出口工作指引；指導警示出口企業做好盡職調查，嚴防相關物項被非法用於軍事用戶或軍事用途。

走私 央視

延伸閱讀

金門船走私至大陸貨物含4級毒品 船長判5年8月

南韓準統一部長：北韓走私半導體生產手機

川普會見西非5國領袖 放眼豐富礦產 1作法凸顯矛盾

中找礦有成 上半年新增38礦產地 鈾、錳、金都有

相關新聞

中共9月3日閱兵 傳韓國總統李在明不出席

韓聯社報導，考慮到韓美同盟等因素，韓國總統李在明可能不會出席中共於9月3日在北京天安門廣場舉行的抗戰勝利80週年閱兵儀式...

出重拳！陸打擊戰略礦產出口 稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人

為打擊戰略礦產走私出口，大陸國家出口管制工作協調機制辦公室19日聯合各部門召開會議，稱抓獲一批走私犯罪嫌疑人，並要求指導...

「不安全的溫度」民眾1原因高溫下等待 美武漢領館暫停所有簽證預約

美國駐武漢總領事館19日表示，由於所在大樓內不安全的溫度，已暫停所有簽證預約。此前，該領事館表示，所在大樓的物業經常性延...

遭網路攻擊…星媒認駭客組織「與陸有關」 陸使館：反對任何無端抹黑

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根日前透露，一個代號「UNC3886」的駭客團體長期對新加坡發動APT攻擊。經新加坡...

香江風情／馬場賭場營運好消息 機場卻有股淡淡的隱憂

上下半年交接時分，通常好消息、壞消息一起湧來，近日香港的馬場、機場乃至澳門的賭場，都有好數據公布，其中有部分要歸功於歌神張學友的魅力，此外大陸旅客和台灣旅客也都各有貢獻。然而香港機場管理局在時隔10年後，首度宣布配息，在這件好消息背後，卻有財經媒體點出隱憂……

習近平罕見批評地方 爭相發展AI與新能源汽車

中國產能過剩面臨通貨緊縮壓力之際，根據官媒披露，中共總書記習近平近日在一場會議罕見批評地方爭相發展人工智慧（AI）與新能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。