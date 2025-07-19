陸官方召開民營經濟人士形勢座談會 盼統一思想行動

中國官方17日至18日召開民營經濟人士形勢政策座談會，中共中央政治局委員、中央統戰部部長李干杰出席並講話。他強調，盼能引導民營經濟人士把思想與行動統一到中共中央對國內外形勢決策部署上來。

中國國家統計局15日發布第二季經濟相關數據，第二季經濟成長率為5.2%，較今年首季的5.4%有所放緩。今年上半年中國經濟成長率為5.3%，但外界普遍預估下半年經濟表現會因國內經濟疲軟與關稅戰等影響減速。

根據人民日報報導，中國官方在此刻召開民營經濟人士形勢政策座談會，這場座談會有約80名民營經濟人士參加，中國國家發展改革委、商務部主要負責官員作專題報告，有關部門負責官員參加。

李干杰表示，展開民營經濟人士形勢政策宣傳教育，聽取民營經濟人士意見建議，是貫徹中共總書記習近平在民營企業座談會上講話精神的重要舉措，有利於引導民營經濟人士把思想和行動統一到中共中央對國內外形勢的科學判斷和決策部署上來。

他說，在上半年國民經濟穩中有進、穩中向好的基礎上，堅定信心、全力以赴，以民營經濟新作為為下半年經濟發展作出新貢獻。

據報導，李干杰希望民營經濟人士深入踐行習近平「胸懷報國志、一心謀發展、守法善經營、先富促共富」的囑托。要與中共中央「想在一起、站在一起、幹在一起」，激發創新精神，帶頭因地制宜發展新質生產力。