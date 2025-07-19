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「不安全的溫度」民眾1原因高溫下等待 美武漢領館暫停所有簽證預約

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國駐武漢總領事館近日表示，所在大樓的物業經常性延遲開啟大樓空調，導致面簽等待區上午的室溫高達33攝氏度。大樓物業還設置了額外的安保程序，要求申請人需在無遮陽設施的戶外長時間等待。圖為大陸網友分享民眾在大樓門口排隊。圖／取自小紅書
美國駐武漢總領事館近日表示，所在大樓的物業經常性延遲開啟大樓空調，導致面簽等待區上午的室溫高達33攝氏度。大樓物業還設置了額外的安保程序，要求申請人需在無遮陽設施的戶外長時間等待。圖為大陸網友分享民眾在大樓門口排隊。圖／取自小紅書

美國武漢總領事館19日表示，由於所在大樓內不安全的溫度，已暫停所有簽證預約。此前，該領事館表示，所在大樓的物業經常性延遲開啟大樓空調，大樓物業還設置了額外的安保程序，要求簽證申請人需在無遮陽設施的戶外長時間等待。

美國駐武漢總領事館19日在微博發文表示，由於所在大樓內不安全的溫度，美國駐武漢總領事館已暫停所有簽證預約。據瞭解，系統中部分21日的預約由於技術原因未被取消。已通過電子郵件直接聯繫了受影響的申請人，通知預約已被取消。

在此之前，美國駐武漢總領事館已連續數天對此發聲。最早為16日的聲明指出，正在積極關注當前極端高溫所帶來的健康與安全問題。正在要求大樓業主採取措施，改善申請人等候面簽期間的環境，包括倡導業主持續穩定地提前開啟空調、為在戶外烈日下等候的申請人提供更多遮蔭處，以及調整進入大樓的流程，使其更加快捷高效。在改進措施得到永久落實之前，為確保領事服務客戶的安全，「自明天7月17日起，美國駐武漢總領事館將推遲一小時開始領事服務。」

該領事館17日接著表示，由於大樓內不安全的溫度，將「自7月18日起暫停簽證面談預約」。因所在大樓的物業經常性延遲開啟大樓空調，導致面簽等待區上午的室溫高達33攝氏度。大樓物業還設置了額外的安保程序，要求申請人需在無遮陽設施的戶外長時間等待。正在與大樓物業協調改善條件，一旦能夠確保申請人的健康與安全，將恢復簽證服務。

到了18日，美國駐武漢總領事館表示，由於大樓內不安全的溫度，美國駐武漢總領事館已暫停簽證面談預約。除提及上述面對到物業經常性延遲開啟大樓空調、物業設置額外安保程序等問題，也重申正在與大樓物業協調改善條件。一旦能夠確保申請人和員工的健康與安全，將恢復簽證服務。

美國駐武漢總領事館19日表示，由於所在大樓內不安全的溫度，已暫停所有簽證預約。圖／取自小紅書
美國駐武漢總領事館19日表示，由於所在大樓內不安全的溫度，已暫停所有簽證預約。圖／取自小紅書

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