遭網路攻擊…星媒認駭客組織「與陸有關」 陸使館：反對任何無端抹黑

新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根日前透露，一個代號「UNC3886」的駭客團體長期對新加坡發動APT攻擊。經新加坡媒體引用網路安全機構報告指出，UNC3886是與大陸有關的網路間諜組織。大陸駐新加坡大使館發言人今對此回應，堅決反對任何針對中國的無端抹黑。

據聯合早報，新加坡網路安全局18日慶祝成立10周年。尚穆根當天透露，2021年至2024年間，疑似與高級持續性威脅（Advanced Persistent Threat，APT）有關的攻擊事件增加超過四倍。其中一個長期對新加坡發動此類攻擊的組織，是代號「UNC3886」的駭客團體。

聯合早報指出，根據持續追蹤「UNC3886」的網路安全機構麥迪安（Mandiant）指出，它是一個與中國有關的網路間諜組織，攻擊目標遍及東南亞、亞洲、北美洲、歐洲和非洲等地區，主要鎖定政府機構，以及國防、通訊、能源和公用服務等關鍵基礎設施。

《海峽時報》也引述麥迪安的報告指出，「UNC3886」是國家支持的APT團體，目的是進行情報蒐集與長期監控滲透。「UNC3886」會使用客製化惡意程式與受害裝置中已存在的合法工具，以躲避偵測。即使被發現並移除，也會嘗試重新滲透回目標網路。

中國駐新加坡大使館發言人表示，注意到7月19日新加坡《海峽時報》、《聯合早報》、亞洲新聞台等媒體在報導新加坡受到某網路攻擊組織UNC3886攻擊時，引用某國網路安全公司所謂訊息，聲稱該組織與中國有關。中方對此表示強烈不滿，我們堅決反對任何針對中國的無端抹黑。

該發言人表示稱，事實上，中國是網路攻擊的主要受害國之一。我願在此重申：中方堅決反對並依法打擊任何形式的網路攻擊，不會鼓勵、支持或縱容駭客攻擊行為。網路安全是全球性挑戰。中國願繼續同包括新加坡在內的各方進行合作，共同維護網路空間安全。