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硬要讓中遠集團參與？長和港口出售案 陸要求「公平競爭」

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易遲未定案，外媒報導引述知情人士稱，若大陸航運企業中遠集團未能參與該交易案，北京當局可能出手阻止。美聯社
香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易遲未定案，外媒報導引述知情人士稱，若大陸航運企業中遠集團未能參與該交易案，北京當局可能出手阻止。美聯社

香港長江和記集團出售巴拿馬港口的交易遲未定案，外媒報導引述知情人士稱，若大陸航運企業中遠集團未能參與該交易案，北京當局可能出手阻止。對此，大陸外交部發言人林劍昨天回應說，大陸國家市監總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。

林劍昨天主持大陸外交部例行記者會，就媒體提問上述議題回應：「我不掌握你說的情況。關於長和出售海外港口，中國國家市場監督管理總局將依法保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」

林劍接著說，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯他國正當權益的行為。

稍早，華爾街日報、聯合早報報導引述知情人士說，大陸官員已向貝萊德、地中海航運和長和集團表明立場，若中遠集團被排除在外，北京將採取行動阻止長和集團港口出售計畫。

港媒上月底就曾引述消息稱，大陸國務院港澳辦主任夏寶龍訪港期間，與香港商界代表座談時，陷入前述風波的李嘉誠家族沒有代表出席，顯示風波仍未平息。

就港口交易，上月也傳出訊息指，大陸遠洋海運集團和多家大陸國有企業，都加入洽談出資欲收購港口的行列。大陸市監總局曾表態，長和港口交易各方「不得採取任何方式規避反壟斷審查」，否則將承擔法律責任。

李嘉誠 巴拿馬

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