習近平罕見批評地方 爭相發展AI與新能源汽車

中國產能過剩面臨通貨緊縮壓力之際，根據官媒披露，中共總書記習近平近日在一場會議罕見批評地方爭相發展人工智慧（AI）與新能源汽車，他反問：「是不是全國各省份都要往這些方向去發展產業？」

中央城市工作會議14至15日在北京舉行。中共官媒人民日報17日在頭版刊登題為「有些事要打攻堅戰，有些事要久久為功」的文章，披露習近平在這場會議的發言細節。

習近平在會中反問：「上項目，一說就是幾樣：人工智能、算力、新能源汽車，是不是全國各省份都要往這些方向去發展產業？」

文章說，習近平從「按規律辦事」的角度觀察產業布局、指出發展癥結：「堅決反對形式主義、官僚主義，也要解決不懂裝懂、自以為是的問題，防止出現拍胸脯、拍腦瓜、拍屁股的『三拍』幹部。」

習近平在會中還提到，「工業化進程，西方走了幾百年，而我們只用了幾十年。深層次看，我們工業化的短板（弱點）還很多，要花時間去補。城鎮化也是這樣，不能面子可以、裡子不行，不要搞急於求成、急功近利的事情。有些事要打攻堅戰，有些事要久久為功」。

2024年中共中央經濟工作會議提出，綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為，但新能源汽車等產業依然陷入產能過剩與無序的價格戰，進一步激發通縮。人民日報披露習近平罕見的質問，似乎顯示中共正視問題的急迫性。

據新華社，中央城市工作會議結束的隔天，中國總理李強16日主持召開國務院常務會議，聽取規範新能源汽車產業競爭秩序情況的彙報。會議指出，要著眼於推動新能源汽車產業高品質發展，針對該產業領域出現的各種非理性競爭現象，堅持遠近結合、綜合施策，「切實規範新能源汽車產業競爭秩序」。

習近平1日主持召開中央財經委員會第六次會議，會議強調，縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，「依法依規治理企業低價無序競爭」，引導企業提升產品品質，推動落後產能有序退出。

中共求是雜誌同一天發文闡述「深刻認識和綜合整治內捲式競爭」，指出地方政府的三大弊病：一是為招引企業、培育產業，人為製造政策窪地，違規實施稅費、補貼、用地等不公平非普惠的優惠政策，導致無序競爭；二是不顧地方產業基礎和資源稟賦情況，盲目上馬新興產業、重點產業，造成行業內大量重複建設和生產過剩；三是為保護本地市場、扶持本地企業，設置或明或暗的市場壁壘，區別對待各類企業，破壞公平競爭秩序。