海基會羅文嘉：陸批評「大罷免」和在野黨炮口一致

大罷免投票在即，海基會秘書長羅文嘉今日直言，大陸國台辦與在野黨對大罷免的立場是「炮口一致」。至於陸方是否透過管道施壓，影響台灣民主，他稱雖無法評論，但根據公開資料，去年來已有29件有關中國大陸的對台滲透案件，因此「我們不得不提防，不得不小心」。

羅文嘉18日下午主持海基會例行背景說明會，在昨日陸委會副主委兼發言人梁文傑喊話，中共不要想企圖影響台灣後，羅文嘉今天也就相關議題做出同樣表示。

羅文嘉說，目前看到大陸國台辦在相關的記者會中，不只一次針對台灣的大罷免表達立場，也看見他們（指國台辦）的立場跟在野黨的立場是「炮口一致」。

羅文嘉接著說，陸方是否透過管道對台商團體或特定人士施壓，來影響我國內的民主憲政，「我無法做確認或是評論」，但可以提供相關資料檔案給大家參考。

羅文嘉表示，根據海基會整理公開資料，自2024年1月至今年6月，中國大陸間諜滲透台灣案例，已公開偵辦的案件共有29件、涉案人數達95人，其中2024有6件、2025年有23件。到目前為止已有20件判刑、7件起訴、有2件偵查中，而軍方單位是中國大陸滲透的主要目標，佔比高達近8成，此外也有針對政府機關、海巡署與民間社會的滲透行動。

羅文嘉再指，2025年以來，全球已有8國、共17件遭中國滲透的案例，包括美國、法國、捷克、德國、韓國與菲律賓等，這顯示中國的滲透、分化和統戰，並不僅限於對台灣。

因此，羅文嘉認為，面對一個想要破壞台灣民主憲政運作的國家政權，我們必須小心提防，但我們對民主政治、國民素質有信心，這也是中華民國台灣和對岸最大的不同。他說，台灣人民有選舉、罷免、公民投票、上網、媒體公開評論與出版等權利與自由，對岸一項都沒有；民主不是國台辦說了算，也不是一人或一黨說了算，台灣人民會珍惜並光明正大行使自己的自由與權利，只要有實力做為後盾，就能不受任何威脅與脅迫，保衛台灣的利益。

另就兩岸交流，羅文嘉表示，所有的協商對話交流，是要確保和爭取台灣更大的利益，如果協商交流讓我們已有的權利縮小甚至消失，那這就不是交流的目的，這是看待兩岸交流的基本立場。

至於我政府實施陸配補繳除籍證明專案，面對國台辦批評這是壓迫陸配，羅文嘉 說，政府的目的是要協助這些過去未能依法完成補正程序的人，順利補正程序。到6月底為止，完成的比例已相當高，對於少部分人選擇放棄中華民國國籍也予以尊重。他稱，如果在過程中有碰到特殊狀況，政府都會提供協助。