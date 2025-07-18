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海基會談兩岸交流 目的是爭取台灣更大利益

中央社／ 台北18日電
海基會秘書長羅文嘉今天表示，兩岸所有協商、對話與交流，都是要確保和爭取台灣更大利益，這就是海基會的工作。聯合報系資料照片
海基會秘書長羅文嘉今天表示，兩岸所有協商、對話與交流，都是要確保和爭取台灣更大利益，這就是海基會的工作。聯合報系資料照片

海基會秘書長羅文嘉今天表示，兩岸所有協商、對話與交流，都是要確保和爭取台灣更大利益，這就是海基會的工作；如果協商、交流與談判最後讓台灣的權利一步步被侵蝕，這就不是交流目的。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由羅文嘉主持。

羅文嘉提到，最近很認真的看國台辦例行記者會，但是他發現，國台辦每一題的回答，幾乎從起手式到結尾都一樣，最後結論一定是責怪、歸咎並且批評中華民國的民選政府與執政黨。

他感嘆，其實兩岸交流可以誠懇對話、務實解決問題，但漸漸地對於這樣的內容認為重要性不是太大了，因為不是真正在討論問題，而且兩岸問題也不是這樣可以解決的。

羅文嘉表示，兩岸確實需要健康有序的交流與更多了解、對話。所有的協商、對話、交流，是要確保和爭取台灣更大的利益，「這個就是海基會的工作」。如果協商、交流與談判，最後是讓台灣已經有的權利一步步侵蝕消失，這就不是交流的目的。

羅文嘉強調，交流、對話是為了保障和爭取更大的權益，而不是讓台灣的權利縮小不見了。

羅文嘉 海基會 國台辦

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