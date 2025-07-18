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陸批「喪失原籍證明」補件 海基會：法律有清楚規範

中央社／ 台北18日電
針對陸配補繳喪失原籍證明，國台辦批評民進黨政府「違法濫權」。海基會秘書長羅文嘉今天強調，中華民國法律規範有清楚的規定，任何人應該要遵守法律，政府做的是協助陸配完成法律程序，並會幫助有困難的案例。聯合報系記者／陳政錄攝影
針對陸配補繳喪失原籍證明，國台辦批評民進黨政府「違法濫權」。海基會秘書長羅文嘉今天強調，中華民國法律規範有清楚的規定，任何人應該要遵守法律，政府做的是協助陸配完成法律程序，並會幫助有困難的案例。聯合報系記者／陳政錄攝影

針對陸配補繳喪失原籍證明，國台辦批評民進黨政府「違法濫權」。海基會秘書長羅文嘉今天強調，中華民國法律規範有清楚的規定，任何人應該要遵守法律，政府做的是協助陸配完成法律程序，並會幫助有困難的案例。

中國大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，民進黨政府刻意針對在台已經定居落戶多年，甚至長達20多年的陸配，在早已超過追訴期的情況下，限期要求他們補繳喪失原籍證明，這是典型的違法濫權，與民為敵，已經遭到台灣社會的反對。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由羅文嘉主持並回應「喪失原籍證明」的相關議題。

羅文嘉表示，中華民國法律規定很清楚，在「兩岸人民關係條例」中對於取得中華民國國籍的相關規範，其中是不得同時擁有兩岸兩地的戶籍，必須放棄對岸戶籍，才能取得中華民國戶籍，並且在民國93年修法前取得的必須在6個月內完成補證程序。

他進一步表示，時間雖然過了20幾年，但是法律條文仍然在，政府的目的是協助這些20幾年來未能依照法律規定完成補證程序的人。

羅文嘉說，從開始實施到6月30日為止，完成的比例相當高。儘管有非常少數的人最後選擇放棄中華民國的國籍，但是海基會尊重他們選擇中華人民共和國國籍。在補證程序過程中也有碰到特殊的狀況，對於特殊困難的案件，政府也會協助。

羅文嘉 法律

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