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中共影響大罷免？ 海基會：無法確認但不得不提防

中央社／ 台北18日電
對於中共是否有影響台灣大罷免，海基會秘書長羅文嘉今天表示，沒辦法確認或是評論，但是根據公開掌握的資訊，一個處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的政權，台灣不得不提防、不得不小心。聯合報系記者廖士鋒／攝影
對於中共是否有影響台灣大罷免，海基會秘書長羅文嘉今天表示，沒辦法確認或是評論，但是根據公開掌握的資訊，一個處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的政權，台灣不得不提防、不得不小心。聯合報系記者廖士鋒／攝影

對於中共是否有影響台灣大罷免，海基會秘書長羅文嘉今天表示，沒辦法確認或是評論，但是根據公開掌握的資訊，一個處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的政權，台灣不得不提防、不得不小心。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行例行記者會，由羅文嘉主持。

有媒體提問，海基會有無掌握對岸動員台商或是陸配團體影響大罷免，羅文嘉表示，目前只有看到國台辦在記者會中對大罷免表示一些意見與態度，且國台辦的立場與在野黨立場一致，炮火相同。

羅文嘉說，他無法確認或評論對岸是否會透過各種管道對台商團體或個別人士來施壓影響國內的民主憲制，但是根據公開資料，從去年到2025年，共有29件對岸對台灣進行滲透的案件，當中有6件發生在2024年，2025年則有23件，涉案人數一共有95人。對岸進行滲透的單位主要是以軍方為主，佔比高達8成，其中有3件是對政府機構，2件對海巡署，1件對台灣民間社會。

羅文嘉說，這是對岸間諜滲透影響台灣正常運作，而中國擅長於滲透、分化與統戰不僅限於對台灣，對世界各國都一樣。另一份資料顯示，從2025年1月到6月，中國對全世界國家進行滲透共有17件，共有8個國家，包含美國、菲律賓、捷克、法國、德國、韓國等。

羅文嘉說，一個處心積慮想要破壞台灣民主憲政運作的政權，台灣不得不提防、不得不小心，但是「我們對我們民主政治有信心，我們也對我們國民的素質有信心」。

他又指出，這也是台灣、中華民國之所以能夠跟對岸不ㄧ樣的原因。台灣可以實施選舉，人民還有罷免的權利與公民投票權利，這些在對岸一項都沒有。中國大陸不僅沒有選舉權利、罷免權利，也沒有公民的投票權利，連上網的權利自由都沒有，更不用說媒體公開評論。

羅文嘉最後表示，相信台灣人民可以在不受任何威脅脅迫下，光明正大行使自身的自由與權利。

羅文嘉 對台 大罷免

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