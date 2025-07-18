間諜案頻傳 陸外交部主動提醒：中國出境遊客勿拍敏感設施

近年國際間間諜案頻傳，尤其中美互相指控對方的滲透行為，值此之際，大陸外交部領事司18日主動發布一則提醒訊息，表示近段時間來，有中國公民在國外旅遊施，因拍攝敏感場所和設施遭到抓扣、調查或起訴，提醒「出境中國遊客」特別留意。

據中國大陸外交部領事司微信公眾號「領事直通車」，近段時間以來，有中國公民在國外旅遊時，出於個人興趣或好奇拍攝當地敏感場所和設施，受到當地執法部門抓扣、調查或起訴，短期內無法離境回國。

大陸外交部領事司因此表示，提醒出境中國遊客，時刻樹牢法律和風險防範意識，遵守目的地國家法律法規，提前了解當地拍攝及無人機使用等規定，特別要留意「禁止拍攝」等警示標識，及時聽從當地執法人員勸誡，切勿擅自進入管制區，擅勿在敏感地點或對敏感設施、人物進行拍攝，防止因疏忽大意而導致不必要的麻煩。

提醒訊息稱，境外旅行過程中如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐當地使領館聯繫尋求協助。

據海基會整理公開資訊，2025年迄今，各國共發生17件被當地指控為中國間諜滲透的案例，涉及捷克、法國、韓國、德國、美國、菲律賓、比利時、烏克蘭等八國。

例如今年1月，南韓警方稱逮捕1名陸籍遊客，指控其非法使用無人機拍攝濟州國際機場，涉嫌違反《航空安全法》；同月，菲律賓國家調查局在巴拉望省公主港市逮捕 5 名陸籍男子，指控渠等非法拍攝軍事基地照片。最近的還有7月，美國司法部表示，兩名中國人因從事間諜活動和涉嫌招募美國海軍成員作為情報人員而遭逮捕。