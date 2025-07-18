中國商務部：美應繼續取消對中經貿限制措施

近期，泡泡瑪特（POP MART）旗下潮流玩具「LABUBU」火爆全球，消費者在線上線下渠道瘋狂搶購，有不肖業者嗅到商機，趁機推出「高仿」、「高品質」的LABUBU，也有表明就是山寨版的「LAFUFU」，讓搶不到、或者覺得原價太貴的民眾，依照自身需求及財力購買。一時間，眾多仿冒品在市面上流竄，作為「世界小商品之都」的大陸浙江義烏國際商貿城，自然也有不少。 但在6月中旬，中國大陸社交平台上突然出現「義烏市場LABUBU一夜之間全部下架」的帖子，據傳義烏市市場監督管理局開始整治盜版LABUBU。官方強調，生產和銷售LABUBU必須獲得正版授權，對於盜版一直是嚴打的態度，如果涉及的案量較大，還可能移送公安處理。

2025-07-18 07:00