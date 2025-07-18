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中國商務部：美應繼續取消對中經貿限制措施

中央社／ 北京18日電

輝達日前表示計劃對中國恢復銷售H20人工智慧晶片。中國商務部今天表示，美方應繼續取消一系列不合理的對中經貿限制措施，也堅決反對美方加嚴管制中國晶片產品。

中國商務部今天下午就美國批准輝達（NVIDIA）對中銷售H20晶片一事相關情況發布答記者問。中國商務部表示，美方近日主動表示將批准對中銷售輝達H20晶片。中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對中經貿限制措施。

中國商務部稱，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認倫敦框架細節並推進相關落實工作。中方依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方於7月上旬相應取消會談涉及的對中限制措施。

中國商務部表示，今年5月，美方針對華為昇騰晶片發布相關出口管制指南，以莫須有的罪名對中國晶片產品加嚴管制，以行政力量干預市場公平競爭，損害中國企業正當權益，中方已嚴正闡明立場，堅決反對。

中國商務部稱，期待美方與中方相向而行，透過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定，「中美之間合作共贏才是正道，打壓遏制沒有出路」。

中國官媒央視新聞網此前報導，輝達創辦人黃仁勳表示，美國已批准H20晶片銷往中國，輝達可以開始發貨。

美方 經貿 H20

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