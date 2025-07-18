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陸政協主席王滬寧：以推進中國式現代化廣泛凝聚人心

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧說，要引導社會各界全面、辯証、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟光明論。圖／新華社
中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧說，要引導社會各界全面、辯証、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟光明論。圖／新華社

面對發展變局，大陸全國政協18日在北京召開2025年上半年宏觀經濟形勢分析座談會。大陸全國政協主席王滬寧說，要為以高質量發展全面推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。他並指，要引導社會各界全面、辯證、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟光明論。

據新華社，座談會於18日在北京召開，由大陸全國政協副主席王勇主持，王滬寧出席並講話。

王滬寧說，要深入學習貫徹習近平經濟思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義、堅決做到「兩個維護」，自覺把思想和行動統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，為以高質量發展全面推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。

王滬寧說，政協要圍繞中共中央部署的經濟工作重點任務深入研究、深度協商、積極建言，要深入分析研究中長期經濟社會發展的戰略性、前瞻性問題，圍繞謀劃「十五五」時期經濟社會發展目標任務、因地制宜發展新質生產力、全方位擴大內需、穩步推動共同富裕等重點問題持續深化研究，提出對策建議，助推相關決策部署落實落地。

王滬寧還稱，要廣泛宣介「十四五」時期我國經濟發展重大成就，引導社會各界全面、辯證、長遠看待經濟形勢、發展大勢，唱響中國經濟光明論。

今天上午，大陸商務部部長王文濤，也在國新辦舉辦高品質完成「十四五」規劃系列主題新聞發布會上，細數大陸十四五時期的商務成就，表示要繼續擴消費、吸引外資，並因勢提出一些新的因應政策。

同日，據央視新聞，大陸國家發改委稱，近日，發改委等七部委共同印發《關於實施鼓勵外商投資企業境內再投資若干措施的通知》，多措施促進外商投資企業境內再投資，更大力度吸引和利用外資。

經濟發展 王滬寧 北京

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