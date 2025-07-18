陸使館回應日白皮書：台灣問題是不可逾越紅線 籲日「勿走以鄰為壑邪路」

大陸駐日大使館昨晚由發言人以答記者問方式回應日本2025年版防衛白皮書的內容稱，日本新版防衛白皮書延續對華錯誤定位，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益的核心。台灣問題攸關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外部干涉。該發言人並呼籲日本不要走上以鄰為壑的邪路，敦促日方深刻反省歷史罪責，切實端正對華認知，停止拿所謂「中國威脅」為自身強軍擴武尋找藉口。

記者問，近日，日本政府發布2025年版防衛白皮書，持續渲染「中國威脅」，聲稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，並對台灣等問題指手畫腳。中方對此有何評論？

發言人答稱，日本新版防衛白皮書延續對華錯誤定位，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，炒作涉海、釣魚島等問題，指責抹黑中國國防政策和正當軍事活動，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神。中方對此表示強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

他說，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益的核心。台灣問題攸關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容許任何外部干涉。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國將繼續採取一切必要措施，堅決捍衛領土主權和合法權益。日本不是南海問題當事國，應停止攪局滋事、挑動對抗。

該發言人表示，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，有關國防建設和軍事活動正當合理，同其他國家進行軍事合作符合國際法和國際慣例。

他說，反觀日方，迄今未對侵略戰爭進行徹底反省，近年來大幅調整安保戰略，連續13年增加防衛預算，解鎖所謂「反擊能力」，大量發展和部署進攻性武器，不斷突破「專守防衛」框架，引發日本國內民眾、週邊國家和國際社會強烈擔憂。日方的所作所為才是對區域和平、安全與穩定的嚴重威脅。

發言人稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。我們敦促日方不要執迷不悟，非要走上以鄰為壑的邪路。我們敦促日方深刻反省歷史罪責，切實端正對華認知，停止拿所謂「中國威脅」為自身強軍擴武尋找藉口，以實際行動踐行和平發展道路的承諾。