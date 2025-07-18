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為川普訪陸出席閱兵理論鋪路？ 人民日報鐘聲：中美曾並肩對抗法西斯

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
人民日報鐘聲談美中併肩反法西斯，似隱含邀川普出席反法西斯80周年大閱兵典禮的意涵。圖為2015年中共盛大舉行抗戰勝利70年大會，前後任中共領導人同在天安門城樓上觀賞閱兵。 新華社
人民日報鐘聲談美中併肩反法西斯，似隱含邀川普出席反法西斯80周年大閱兵典禮的意涵。圖為2015年中共盛大舉行抗戰勝利70年大會，前後任中共領導人同在天安門城樓上觀賞閱兵。 新華社

人民日報今發表題為《歌唱和平，共同書寫中美友善的新故事》的「鐘聲」評論員文章，文章雖以2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱週活動在福州、北京舉行作為敘事主軸，卻在最後一段鋪陳今年適逢抗日戰爭與反法西斯戰爭80周年，而當年美中並肩作戰的情誼。似有為邀請美國總統川普參加9月3日抗日與反法西斯戰爭勝利80周年閱兵，預先進行理論鋪路的意涵。

文章稱，7月10日至18日，2025年「鼓嶺緣」中美青少年合唱週活動在福州、北京舉行。兩國近30支青少年合唱團、逾千名參與者以「歌唱和平」為主題，開展音樂對話與文化交流，用一場青春之約共同書寫中美友好的新故事。

它指出，合唱週活動是習近平2023年在舊金山提出「未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議實施以來，規模最大的主題性中美青少年交流活動。

接著又稱，今年以來，習近平主席透過回贈賀卡、回覆口信等方式，與美國友人和青少年親切互動，傳遞了中方推動兩國加強人文交流、增進相互了解的真誠意願。

但評論最後卻從開頭的文化交流瞬間轉入美中併肩反法西斯作戰的脈絡。文章說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年。回顧歷史，中美並肩對抗法西斯，共同為和平與正義而戰。美國「飛虎隊」同中國軍隊冒險開闢駝峰航線，中國軍民奮勇救助杜立特中校等飛行員，鑄就了兩國人民血與火的友誼。

評論稱， 80年前，中美共同為建設美好世界而努力，共同推動建立了聯合國，推動人類歷史翻開了嶄新一頁。它指出，語言與文化的差異不能阻隔心靈的共鳴，歷史與國情的差異也不應妨礙兩國相互成就、造福世界。中方願同美方一道，匯聚兩國人民之力，推動中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前進。

抗日戰爭

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