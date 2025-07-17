兩岸青年文化月蘇州開幕 陸國台辦副主任潘賢掌：堅決反對文化台獨

大陸江蘇省暑期涉台青年交流活動「第5屆海峽兩岸青年文化月」17日在蘇州開幕，大陸國台辦副主任潘賢掌在系列活動上致詞表示，希望兩岸青年認清台獨分裂勢力的嚴重危害，「堅決反對各種文化台獨、數典忘祖的可恥言行」。

本屆文化月開幕活動於7月15日至18日在蘇州獅山文化廣場舉行，從7月下旬至8月底，在江蘇省13座地級市還將有18場分場活動、15條特色行讀路線陸續展開。

在17日下午舉行的開幕式系列活動「兩岸青年傳承發展中華文化座談會」上，潘賢掌致詞表示，兩岸青年要堅定中華文化自信，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣。中華文化在兩岸人民心中深入人心並且根深葉茂，是任何人都改變不了的。希望兩岸青年增強中華民族的歸屬感、認同感和榮譽感，「做堂堂正正、光榮自豪的中國人」。

潘賢掌指出，兩岸青年要共同傳承中華文化精神，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，同時也是台灣建省140周年。80年後的今天，強盛起來的中華民族，不可能再讓台灣從祖國分裂出去。

潘賢掌強調，希望兩岸青年察大勢、擔大義、顧大局、走正道，認清台獨分裂勢力倚外謀獨、以武謀獨的嚴重危害，堅持一個中國原則和九二共識，「堅決反對各種文化台獨、數典忘祖的可恥言行」，為推進兩岸關係發展和祖國統一進程增添新生力量，注入青春活力，「我想說，大家都不願意做，我們占百分之九十幾以上的其他人，都要做堂堂正正的中國人。」

潘賢掌並期許兩岸青年共同推動中華文化發展繁榮，攜手實現中華民族偉大復興，他說，中華文化是兩岸中國人的根；沒有中華文化繁榮興盛，就沒有中華民族偉大復興。希望兩岸青年一同向世界講好中華民族的故事，展示中華文化魅力。

在兩岸青年傳承發展中華文化座談會上，台青林家萱分享自己在大陸古裝電視劇組裡的「禮儀組」的實務經驗，分享如何透過影視作品將中華文化傳達給大眾。誠品書店蘇州營運總監黃琬茹則分享如何讓閱讀成為兩岸中華文化的橋樑。日前到台北表演藝術中心演出的江蘇大劇院民族舞劇《紅樓夢》團隊，也上台分享了來台演出的心得。