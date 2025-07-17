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兩岸企業家峰會換屆 劉兆玄連任理事長、毛治國任副理事長

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
劉兆玄連任兩岸企業家峰會台方理事長。圖為他去年赴陸出席京台科技論壇開幕式。記者陳政錄／攝影
劉兆玄連任兩岸企業家峰會台方理事長。圖為他去年赴陸出席京台科技論壇開幕式。記者陳政錄／攝影

兩岸企業家峰會是目前兩岸層級最高的經貿交流平台，台方峰會今（17）日下午在台北召開第四屆第一次會員大會，由前行政院劉兆玄連任理事長，並推選同樣曾任行政院長的毛治國擔任副理事長。

兩岸企業家峰會17日下午，在台北召開第四屆第一次會員大會，和第四屆第一次理事會議及監事會議，未對媒體公開開放。

據掌握，在下午的會員大會和理監事會議上，兩岸企業家峰會根據章程，推選劉兆玄連任理事長，毛治國擔任副理事長，宣布前經濟部長尹啟銘繼續擔任峰會秘書長。另，監事會召集人也由金仁寶集團總裁、海基會副董事長許勝雄連任。

兩岸企業家峰會於2013年成立，是目前兩岸層級最高的經貿交流平台，每年兩岸峰會輪流舉辦峰會，現分別在設於南京的永久會址和廈門輪流舉辦，宗旨為進行兩岸產業交流合作，促進兩岸經濟交流。

上屆兩岸企業家峰會台方的會員大會於2021年9月舉行，當時創會理事長前副總統蕭萬長兩任屆滿卸任，推選出前行政院長劉兆玄擔任理事長。

行政院 毛治國 劉兆玄 兩岸關係

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