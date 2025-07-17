投票在即…陸委會梁文傑主動提對岸關注大罷免：中共別企圖影響台灣

面對大罷免將至，陸委會副主委兼發言人梁文傑17日在主持例行記者會，回應完媒體提問後，進行補充說明，其一談及對岸對於台灣的大罷免，正透過媒體等各種方式想要影響台灣輿論。梁文傑強調，「誰應該被罷免誰不應該被罷免，都由台灣人自己決定，中共不要想企圖影響台灣」。

梁文傑17日主持陸委會例行記者會。他說，最近看到對岸對於台灣的大罷免，用各種方式、透過媒體等等，不斷的想要影響台灣輿論，例如半個月以來，看到中共官媒總共發表了二十則評論文章，包括中國台灣網、鳳凰網、海峽導報、人民日報、環球網、海峽飛虹、海峽之聲、澎湃新聞等等。

梁文傑認為，上述陸媒的口徑是「一個調子」，大概是大罷免就是在「搞綠色恐怖」等等，這些基本論調也轉化成影音，在小紅書、微博、YouTube、臉書流傳。

梁文傑說，我們再三強調，台灣的罷免，是台灣人應有的權利，「誰應該被罷免誰不應該被罷免，都由台灣人自己決定，中共不要想企圖影響台灣」。

對於梁文傑在會後的補充說明，在場有媒體追問稱，此次罷團訴求包括反共，若屆時選情讓中共難堪，是否評估陸方可能有相應措施，包括軍演。

梁文傑回應坦言，現在陸方演習已經不需要宣布，這兩天又有一個戰備警巡，實際上規模跟演習差不了多少，所以這些恐嚇對台灣人來說，「已經習以為常了」。

梁文傑接著表示，至於大罷免是否以反共為訴求，「我必須這樣講，可能會有人持這樣的論調，但是落實到每一個具體的選區，那個狀況會不一樣」，最後其實要看每一個立委的個人表現，有人仇恨直很高，有人比較溫和，所以最後結果「我覺得其實跟個人的關係比較大」。

因此，梁文傑說，若對岸硬是要把這個事情當做「反共」，硬是把責任往自己身上攬，我覺得大可不必。他認為，誰可能被罷掉，就是各人造業各人擔，例如有些選區連署都不過，有些很快通過，有些很努力才能過，顯然不是一句反共就可以解釋的。

前幾次記者會，梁文傑也曾回應有關大罷免的議題，表示對岸對於台灣的大罷免非常重視和關心，例如沈伯洋父親公司遭到陸方攻擊，是與大罷免有關。他並曾就國台辦發言人指控，民進黨是綠色恐怖時，回應反酸稱，「這些話，如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

同場記者會上，梁文傑還回應有關海基會副秘書長黎寶文近日接受專訪，談及大陸經濟情勢，及台商在陸投資相關話題。他認為，大陸經濟現在確實面臨一些結構性問題，特別是關稅等，有21家國際調研機構對大陸今年經濟成長預測平均為4.5%，低於中共在兩會設定的5%增長目標，整體看來不容樂觀，同時，大陸現在也很努力勸阻想要撤資離開的台商，這反駁了有所謂「台商無用論」的說法。