陸強硬反對賴總統過境美國 陸委會簡短回應：按長期一貫政策來走
賴清德總統傳出將於八月出訪中南美洲訪問友邦，擬過境美國紐約和德州達拉斯，但國台辦昨抨擊是「倚美謀獨」枉費心機、注定失敗。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今天簡短回應表示，「我想就按照（美方）長期的慣例跟一貫的政策來走」。
梁文傑說，關於賴總統出訪行程，總統府已說明如果有確定會適當公布，美國國務院也在15日回覆說，賴總統過境符合慣例，以及美國的長期政策，「我想就按照長期的慣例跟一貫的政策來走」。
另，對於國台辦發言人陳斌華昨天在例行記者會上，對於大陸民航局6日宣布啟用M503航線W121銜接航路，稱「符合國際民航組織規範，無需與台方協商」等，梁文傑表示，關於M503航線，2015年3月時，兩岸雙方曾同意W121等三條銜接航路不啟用，「那什麼時候啟用，會經過雙方溝通確認」。
梁文傑表示，現在這幾條（航路）陸續開啟都是片面通知，我方在接到通知時也立刻回函，希望協商，不論函文或記者會都是一致立場，但是陸方現在的做法，就跟派海警船來、搞所謂的「戰備警巡」一樣，也覺得不需要協商，「他們（大陸）現在的態度就是這樣，但是我們這邊還是希望說，能夠把這些事情能夠好好談一下」。
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