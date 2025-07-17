陸配補繳除籍證明專案上月底屆滿 陸委會：有十人放棄台灣身分

雖移民署要求陸配補繳喪失原籍證明，期限已於上月底屆滿，但秉持在未找到人之前，不會逕予註銷身分原則，陸委會今繼續公布政府專案執行進展，表示已有6569名陸配繳付了除籍證明文件，另有10名陸配決定放棄台灣身分，理由不一而足，包括配偶已死，決定回大陸、有財產需要繼承等。

陸委會副主委兼發言人梁文傑17日主持例行記者會，他首先報告關於陸配補繳除籍證明專案的進展。

梁文傑說，截至7月16日，已繳付證明文件的有6569人，另外具結或延期者，和目前長期出境在外，已列冊管理者共有4287人，已達專案處理人數的89.4%。

梁文傑接著坦言，有一些人處於失聯狀態，移民署正利用各種方式查找，目前還找不到，或還未主動與相關單位聯絡的剩下1290人。他強調，要再次說明，在找到人之前，不會直接註銷身分，但移民署會利用各種方式尋人。

梁文傑並提到，目前為止也有10位陸配決定放棄台灣身分，理由不一而足，有些人是在對岸還有一些社會福利不願放棄，有人有財產要繼承，或是因為台灣原先配偶已經不在了，想要回去等，政府都是遵照當事人的意願辦理。

對於大陸國台辦發言人陳斌華昨抨擊，民進黨針對在台定居多年，甚至20多年的陸配，在「早已超過追訴期」的情況下，限期要求他們補繳喪失原籍證明，是違法濫權。梁文傑今天反駁說，這顯示對岸對我方的法治認知仍有待加強，是一個的「錯假訊息」。

梁文傑解釋，單一身分制度由兩岸關係條例規定，而我方婚姻制度是登記制，若具有雙重身分，不論在台灣時間多長，只要被查到就面臨被註銷身分的風險，不存在執行期或追訴期的問題。他說，追訴期講的是刑法，國台辦似乎是把這些陸配當作犯罪者，而我方不是用這樣的概念去處理問題，所以國台辦所謂壓迫等說法，完全是不正確的。