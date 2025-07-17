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接待瓜地馬拉國會議長訪團 邱垂正：理念相近國家更需深化安全合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會主委邱垂正15日上午接待瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）訪團。陸委會提供
陸委會主委邱垂正15日上午接待瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）訪團。陸委會提供

陸委會主委邱垂正15日上午接待瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）訪團。邱垂正表示，國際局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作；羅慕斯表示，本次率跨黨派議員訪團前來，正是代表百分之百的瓜國民意，親自傳達支持台灣的訊息。

據陸委會17日發布訊息，邱垂正首先就瓜地馬拉近日連環地震造成傷亡，表達誠摯慰問與關懷，期盼民眾早日回復正常生活。

對於近期兩岸情勢，邱垂正表示，中共持續對台的文攻武嚇、極限施壓，已對印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅。台灣身處民主陣營第一線，深知只有和平穩定的台海情勢才是全球和平、安全、繁榮發展的保障。

他強調，值此國際局勢動盪之際，理念相近國家更需深化安全合作，抵禦來自專制極權國家的威脅，維護區域的和平穩定，感謝訪團成員以具體行動，展現對民主台灣的堅定支持。

羅慕斯表示，瓜國充分理解台灣正面臨兩岸現狀遭到破壞的政治現實，本次率跨黨派議員訪團前來，正是代表百分之百的瓜國民意，親自傳達支持台灣的訊息，以彰顯瓜國與中華民國台灣的兄弟邦誼與深化兩國關係。

邱垂正也表示，台灣作為國際社會良善、負責任的一方，將積極推動賴總統揭示的「和平四大支柱行動方案」，盼民主夥伴團結一致撐起「民主保護傘」，一起守護共享價值。

陸委會 邱垂正 瓜地馬拉

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