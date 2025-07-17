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中國社科院刊物遭批 分析：北京高層加持推動

中央社／ 香港17日電

據報導，中國社會科學院第二屆學風和道德建設論壇明天將召開，近日遭炮轟的社科院期刊「中國社會科學」可能成為會議整頓中國大陸學術界的反面教材，其背後相信有北京高層「加持」推動。

星島日報今天刊文指出，今年2月底才擔任中國社會科學雜誌社黨委書記、總編輯的金民卿，近日公開炮轟雜誌社，事件並不尋常，背後相信「有高層加持」。

據指出，金民卿最近也同時擔任了中國國史學會會長。

國史學會已成立30多年，首任會長是中共元老鄧力群，第2任會長是國務院前發言人袁木，第3任會長是全國政協前副主席、社科院院長陳奎元，第4任會長是社科院前副院長、黨史權威朱佳木。

文章介紹，金民卿主要從事哲學、文化與意識形態的研究，擔任過社科院近代史研究所黨委書記、副所長，以及中國歷史研究院黨委副書記等職，分量與幾位前任會長無法相比，但他近日公開炮轟中國社會科學雜誌社及其前總編輯，引起外界極大關注。

據指出，金民卿接受「歷史評論」訪問時說，「始料未及的是，我一到雜誌社就遇到此前編輯出版的『中國社會科學』2025年第1期和第2期刊發的3篇文章，被公眾指出在引文注釋的核校方面存在錯漏等問題，我感到很震驚和傷心。」

他補充，中國社會科學作為中國哲學社會科學界的頂級刊物，居然出現了引文核對、編校品質方面的瑕疵，十分不應該，必須從思想、制度、流程等方面嚴肅整頓，全面改正。

資料顯示，中國社會科學前總編輯方軍，曾任中央政治局委員、社科院院長李鐵映「大秘」，李鐵映轉任中國全國人大常委會副委員長，他繼續追隨，後來空降地方擔任安徽合肥市常務副市長、重慶市永川區區長，之後重返社科院擔任副秘書長兼辦公廳主任等職。

文章分析，金民卿如此不留情面及高調批評其前任，尤其針對一位當了20多年正局級的社科院前「大管家」，頗不尋常，背後相信「有高層加持」。

文章補充，社科院第二屆學風和道德建設論壇明天即將召開，相信中國社會科學雜誌社也會作為反面教材來剖析。

據指出，金民卿受訪期間還痛批中國大陸抄襲剽竊之風，並指出存在的一些問題，包括有人把學術工具化，為了謀取個人名利製造學術垃圾；有人為了發表文章而費盡心機，走偏門、拉關係，嚴重污染學術環境。

網上資料顯示，中國社會科學雜誌社於1979年成立，是社科院直屬的報刊出版單位，負責編輯、翻譯出版6種人文社會科學學術期刊和一份學術理論報紙。

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