大陸再制裁沈伯洋父親公司 廢止海關登記

繼上月宣布，對民進黨立委沈伯洋父親沈土城所經營的兆億公司實施懲戒後，大陸國台辦昨證實，海關已廢止一家註冊訊息與「台灣兆億」一致的公司登記，強調絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持「台獨」分裂活動。

沈伯洋辦公室昨僅回應稱，治喪期間，暫不回覆。

大陸國台辦發言人陳斌華昨日主持例行記者會，有陸媒提問，大陸海關總署近日廢止一家名為Sicuens International CO.LTD的企業登記註冊，並稱這家公司據說是兆億改頭換面註冊的。

陳斌華證實表示，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關訊息，與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止登記註冊。

他說，依法對「台獨」頑固分子的關聯企業實施懲戒，是對「台獨」勢力謀「獨」挑釁的有力懲戒和堅決打擊。我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持「台獨」分裂活動。如果「台獨」分子誤判形勢、一意孤行，只會付出更慘痛的代價。

對我國安認為，這是大陸首次透過「跨境鎮壓」，直接攻擊特定民意代表，是「踩台灣民主的紅線」，陳斌華說，台獨頑固分子本人借「獨」斂財，其家屬從兩岸貿易中獲利，完全是咎由自取。他強調大陸依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合情合理合法。

上月五日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布懲戒兆億有限公司，禁止與大陸進行任何往來。

另外，對於大陸商務部日前將八家台灣實體列入出口兩用物項管制管控名單，陳斌華昨天再指出，漢翔等八家台灣實體蓄意配合「台獨」分裂勢力「以武謀獨」，事實清楚、證據確鑿，將它們列入出口管制管控名單，是合理合法，正當必要。