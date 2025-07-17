日本藥廠員工遭陸控間諜 判刑3年半

日本安斯泰來製藥廠一名日籍六十多歲男員工在大陸被指控間諜罪，北京市第二中級人民法院昨對他判刑三年六個月，日本駐陸大使表示遺憾，要求盡快放人。大陸外交部則回應，只要遵守法律，依法從業，沒有什麼好擔心和不安的。

共同社報導，親赴法院旁聽判決的日本駐陸大使金杉憲治昨向媒體透露判決結果，表示「做出這樣的有罪判決極其令人遺憾」，要求中方盡快放人，將為該男子提供支援。日本外務省在此案宣判後，向大陸駐日大使館要求盡快釋放包括該男子在內的日本人。日本內閣官房副長官青木一承諾會繼續支援此案。

安斯泰來公關負責人表示知曉相關報導（判決結果），不便置評。

據報導，該名六旬男子是擔任安斯泰來製藥當地公司高管的派駐人員，過去還曾擔任由在大陸日企等組成的「中國日本商會」的要職。他在二○二三年三月被拘留，去年八月被起訴，去年十一月進行了首次公審。中方一直未透露起訴的具體內容。

日媒稱，此次判決結果為有罪，勢必會對人員交流、日企投資等日中關係造成影響。大陸外交部發言人林劍昨表示，大陸是法治國家，司法機關嚴格依法辦案，保障當事人各項合法權利。他並指，中方一貫為在陸日企與人士的「合法經營」提供良好環境。

據日本駐陸大使館消息，二○一四年起包括安斯泰來日籍員工在內，有十七名日本人被大陸官方拘捕，截至目前有五人仍在大陸境內。

今年大陸將於九月三日隆重紀念抗日戰爭勝利八十周年，這項判決為兩國關係再添陰霾。

此外，就日本政府近日發布二○二五年版「防衛白皮書」，形容大陸為「前所未有的最大戰略挑戰」，關切共軍強化對台壓力和在其西南沿海至太平洋一帶軍事行動的增加，大陸國防部新聞發言人蔣斌昨反批，日方為給自身軍事鬆綁尋找藉口、炮製虛假敘事，大肆渲染「中國威脅」，粗暴干涉大陸內政。大陸外交部亞洲司司長劉勁松也約見日本駐陸公使，提出嚴正交涉。