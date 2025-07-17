上合峰會8月31日天津登場 王毅暗批美強權霸凌

大陸外長王毅十五日宣布，經成員國商定，今年上海合作組織峰會將在八月卅一日到九月一日在天津舉辦，大陸方面將之視為今年「重中之重」的外交工作，屆時將有廿多個國家領袖，與十個國際組織負責人出席相關活動，規模史上之最。在上海合作組織成員國外長理事會會議上，王毅又暗批美國，指「個別國家」把一己私利凌駕於國際公利之上，損害國際社會共同利益。

上合組織有大陸、俄羅斯、印度、巴基斯坦、伊朗等十個成員國，是目前世界幅員最廣、人口最多的區域多邊組織。大陸作為今年上合峰會輪值主席國，時間又緊鄰中共九月三日將舉行的紀念抗戰勝利八十周年閱兵，這段時間將是大陸國家主席習近平的重點年度主場外交。

上合組織成員國外長理事會會議十五日在天津舉行，據中方昨發布訊息，王毅在會後記者會提到，習近平高度重視本次外長會，專門接見上合組織成員國外長和常設機構負責人。近兩日，王毅也密集會見上合組織國家外長。

王毅表示，各國外長同意做好五方面工作，包含提高打擊「三股勢力」（暴力恐怖勢力、宗教極端勢力、民族分裂勢力）等能力，加快成立上合組織禁毒中心，加強成員國發展戰略對接，提升產供鏈韌性。

他還說，各方決定堅持「正確」二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅並稱，各成員國外長「特別指出」當前強權霸凌陰霾不散，國際地區衝突頻發，各國生存發展權利受到衝擊，國際公平正義有待伸張。

他提及上合組織要更加積極有為推動實現中東持久和平，幫助阿富汗恢復安寧發展，指武力侵犯伊朗主權和安全，明顯違反國際法，衝擊國際核不擴散體系，要推動構建更加公正合理的全球治理體系。