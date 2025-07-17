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急轉彎解禁輝達H20 美證實為換稀土

聯合報／ 編譯葉亭均俞仲慈／綜合報導

川普政府最新允許輝達超微恢復對中國大陸市場銷售部分ＡＩ晶片，逆轉今年稍早實施的出口限制。針對政策立場大轉彎，白宮ＡＩ顧問薩克斯、美國財政部長貝森特，以及商務部長盧特尼克給出解釋。

薩克斯十五日接受彭博專訪表示，允許輝達恢復Ｈ20晶片的出貨，將有助美國在海外更具競爭力，並遏制大陸科技巨擘華為擴大全球市占的企圖。

薩克斯表示：「我們並不是把最新和最先進的晶片賣給中國，但我們可以阻止華為在中國市場取得市占，藉此擴大規模並在全球競爭。」

薩克斯駁斥允許Ｈ20賣給大陸會構成國安風險的說法，表示Ｈ20是「過時晶片」。他警告，其他國家正在美中科技之間做選擇，「如果你不讓這些國家購買美國技術，就是把他們推向中國懷抱」。

薩克斯表示，政策轉變是為了推動更廣泛的「美國ＡＩ堆疊」，涵蓋晶片、作業系統與在上面運作的ＡＩ模型。「這是一場零和遊戲。我們希望一切全是美國製造、美國驅動。如果我們自己絆住本國企業，就是把優勢拱手讓給中國」。

這次政策逆轉，是接續在美中進行數月協商後。據上月公布的美中貿易停火協議，美國已放寬部分出口限制，包括晶片設計軟體，換取大陸承諾擴大稀土礦物銷售。

美國財長貝森特十五日也承認，對輝達Ｈ20晶片的限制措施，確實是近期美中在倫敦談判中的議題之一，儘管他先前表示晶片與稀土之間「沒有交換條件」。

貝森特在彭博電視訪談中表示：「你可以說這是我們在日內瓦與倫敦用來談判的籌碼，這是拼圖的一部分。他們有我們需要的東西，我們也有他們想要的東西。」

商務部長盧特尼克十五日接受財經新聞網ＣＮＢＣ專訪，證實這是美中稀土協議的一部分。他說，川普政府同意輝達向大陸出售ＡＩ晶片是基於戰略考量，要讓陸企對美國技術「重度上癮」，以維持美國對大陸科技發展的領先地位。盧特尼克說：「我們不會賣給他們最好的、也不是第二好，甚至不是第三好的晶片，他們買的是第四好。」

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