柬浦寨逮捕75名台籍詐騙嫌犯 誓言徹底鏟除詐騙窩點

據柬中時報16日晚間報導，柬埔寨金邊市警方16日突查「萬景崗區」與「森速區」多處網路詐騙窩點，逮捕涉案嫌犯100人，包括75名台灣人、24名大陸人和1名越南人。

報導稱，現場查獲手機469部、電腦127部、護照34本及多項作案工具。目前，所有嫌犯及物證已移交金邊市警察局依法處理。

柬中時報指出，此次行動由金邊市副市長洪蘇利提帶隊，為柬埔寨全國打擊網路詐騙專項清剿行動的一部分。近期，柬埔寨全國多地持續開展突查，多個窩點接連被搗毀。

柬埔寨國家打擊網路詐騙委員會主席、柬埔寨總理洪瑪耐已於7月14日簽署指令，正式啟動全國性清剿行動，動員執法與武裝力量全面出擊，包括特種部隊參與，誓言徹底鏟除各地隱藏的網路詐騙窩點。

洪瑪耐警告，任何未執行「清剿網絡詐騙」指令的省長將被免職問責，展現柬國政府對此類犯罪「零容忍」的堅定立場。

據中國新聞網報導，柬埔寨首都金邊市執法當局15日已搗毀一處詐騙窩點，依法拘捕多名外國籍男性嫌疑人。本月14日，金邊市政府也聯合多個執法部門，突襲該市一處從事電信詐騙犯罪窩點，當場逮捕超過200名涉案人員。