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沈伯洋父親公司遭陸註銷 陸委會：經商充滿不確定性
中國大陸國台辦今天證實，沈伯洋之父沈土城的公司已被其海關廢止登記註冊。陸委會今天回應，該案再度證明，在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會被中共威脅，任何人赴陸經商都一定要有風險意識。
中國大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，有媒體提問，海關總署近日廢止一家名為Sicuens InternationalCO. LTD的企業在海關的登記註冊，這家企業據說就是沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的，是否屬實？
中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關訊息與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊，依法對「台獨頑固分子」的關聯企業實施懲戒，是對「台獨勢力謀獨挑釁」的有力懲戒和堅決打擊。「我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動」。
陸委會今天晚間以書面回應指出，在該案中，中共先以黨媒香港大公報發動對沈伯洋父親的攻擊，國台辦迅速出面定調，國內若干媒體跟進批判，現在再公開宣布廢除沈父在陸註冊的公司，明顯是以「一條龍」手法影響台灣政治。
陸委會最後指出，該案再度證明，在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會被中共威脅。任何人赴陸經商都一定要有風險意識。
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