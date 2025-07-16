快訊

中職／10132人！獅隊新莊主場熱鬧 改寫非假日票房紀錄

獨／台師大女足爆抽血換學分 教練周台英「深刻反省」：被控霸凌太沉重

女足遭逼抽血換學分！教練從輕發落 台師大校長道歉吐8點聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋父親公司遭陸註銷 陸委會：經商充滿不確定性

中央社／ 台北16日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照片
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照片

中國大陸國台辦今天證實，沈伯洋之父沈土城的公司已被其海關廢止登記註冊。陸委會今天回應，該案再度證明，在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會被中共威脅，任何人赴陸經商都一定要有風險意識。

中國大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，有媒體提問，海關總署近日廢止一家名為Sicuens InternationalCO. LTD的企業在海關的登記註冊，這家企業據說就是沈伯洋之父沈土城的兆億有限公司改頭換面註冊的，是否屬實？

中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，這家註冊地為「中國台灣」的公司相關訊息與台灣兆億有限公司一致，大陸海關已廢止其登記註冊，依法對「台獨頑固分子」的關聯企業實施懲戒，是對「台獨勢力謀獨挑釁」的有力懲戒和堅決打擊。「我們絕不允許有人一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨分裂活動」。

陸委會今天晚間以書面回應指出，在該案中，中共先以黨媒香港大公報發動對沈伯洋父親的攻擊，國台辦迅速出面定調，國內若干媒體跟進批判，現在再公開宣布廢除沈父在陸註冊的公司，明顯是以「一條龍」手法影響台灣政治。

陸委會最後指出，該案再度證明，在中國大陸經商充滿高度風險與不確定性，隨時會被中共威脅。任何人赴陸經商都一定要有風險意識。

風險 陳斌華 國台辦

延伸閱讀

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

沈伯洋母親過世 治喪儀式一切從簡

賴香伶站台挺涂權吉 反嗆沈伯洋「腦袋有問題」

沈伯洋稱藍普發萬元是共黨的招 李文忠：反共反到起肖

相關新聞

沈伯洋父親公司遭陸註銷 陸委會：經商充滿不確定性

中國大陸國台辦今天證實，沈伯洋之父沈土城的公司已被其海關廢止登記註冊。陸委會今天回應，該案再度證明，在中國大陸經商充滿高...

遏制競爭亂象！ 陸國務院出手規範新能源汽車產業競爭秩序

北京當局就當地新能源車產業競爭亂象再次出手。大陸國常會近日召開會議強調，面對行業非理性競爭現象，將綜合施策規範競爭秩序，...

成都世運會將舉行 陸委會：台灣參賽名稱盼陸方遵守

第12屆世界運動會將於8月7日舉行。陸委會今天表示，兩岸奧會模式已行之多年，台灣以「中華台北Chinese Taipei...

北約秘書長警告要制裁與俄經商3國 陸外交部：反對非法單邊制裁

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）提出警告，稱中國大陸、印度和巴西等國家要是持續與俄羅斯做生...

陸公布菲律賓海警船高速穿航 稱「挑釁較以往更激進」

中菲南海角力不斷。大陸公布影片，稱菲律賓船隻危險抵近大陸海警，「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。無視國際規則，將迫...

金廈泳渡確定停辦 陸國台辦：濫權妄為、不得人心

金門縣政府16日宣布，由於教育部體育署未明示准、駁，今年原訂7月26日舉辦的「金廈泳渡」活動確定停辦。大陸國台辦發言人陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。