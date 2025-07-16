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成都世運會將舉行 陸委會：台灣參賽名稱盼陸方遵守

中央社／ 台北16日電
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照
大陸國台辦發言人陳斌華。聯合報系資料照

第12屆世界運動會將於8月7日舉行。陸委會今天表示，兩岸奧會模式已行之多年，台灣以「中華台北Chinese Taipei」名稱參賽，享有與其他國家奧會相同的地位和權利，希望陸方在這次成都世運會能確實遵守。

第12屆世界運動會（The World Games 2025）將於8月7至17日在中國大陸四川省成都市舉行。中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華表示，歡迎台灣運動員前來參加或觀摩，但是「奧會模式」不涉及新聞媒體等其他領域。

國台辦的說法顯示，屆時陸媒報導可能會以「中國台北」的矮化名稱稱呼中華台北代表團。對此，陸委會今天以書面回應國台辦上述表態。

今年2月在哈爾濱舉行的第9屆亞洲冬季運動會（亞冬運），中國大陸國台辦及媒體都以「中國台北」稱呼中華台北代表團，陸委會當時表達嚴正抗議，呼籲停止政治操作。

陳斌華 運動 國台辦 中華台北

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