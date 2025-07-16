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大陸科研反腐 中紀委：嚴查以計劃權錢交易騙經費

中央社／ 台北16日電

中共加強反腐之際，中共中紀委書記李希15日針對中國科研領域腐敗問題說，要盯住科研項目評審驗收、經費管理、授牌獎勵等關鍵，嚴肅查處利用計劃管理權搞權錢交易、內外勾結套取科研經費等腐敗問題，堅決糾治影響科技事業健康發展的問題。

中共中紀委、中國國家監委官網今天公布，中共20屆中紀委常委會15日以「推動科技創新和產業創新融合發展，加快發展人工智能（智慧），為高質量發展提供新動能」為題舉行集體學習，李希在主持會議並發表講話時，作上述表示。

李希首先說，紀檢監察機關要進一步推動科技領域「全面從嚴治黨」向縱深發展，為加快建設「科技強國」、以「高質量發展」全面推進「中國式現代化」提供堅強保障。

他提到，面對新一輪科技革命和產業變革深入發展，紀檢監察機關作為黨內監督和國家監察專責機關，要深化科技體制改革等方面重點任務加強監督檢查，推動各地區各部門完整、準確、全面貫徹新發展理念，把黨中央關於科技創新的決策部署落到實處。

李希表示，要強化正風肅紀反腐，盯住科研項目評審驗收、經費管理、授牌獎勵等「風險點」，嚴肅查處利用計劃管理權搞權錢交易、內外勾結套取科研經費等腐敗問題，紮實展開深入貫徹「中央八項規定」精神學習教育，堅決糾治影響科技事業健康發展的問題。

他還說，要深化「以案促改促治」，有針對性地建章立制、堵塞漏洞，推動完善科技治理體系。

查處 中紀委 中共

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