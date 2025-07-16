日本藥廠員工涉間諜被判逾3年 北京稱仍歡迎外企

北京市第二中級人民法院今天以間諜罪判處一名日本製藥公司男性員工有期徒刑3年6個月。中國外交部今天表示，仍歡迎外企到中國展開經貿合作，並指只要遵守法律就沒什麼可擔心的。

據共同社報導，北京市第二中級人民法院今天就在北京被拘留並被控間諜罪的安斯泰來製藥公司日籍員工案宣判，判處該男子有期徒刑3年6個月。

法院認定該男子從事間諜活動。報導指出，此次判決結果為有罪，勢必會影響人員交流、日企投資等日中關係。旁聽判決的日本駐中大使金杉憲治表示，「做出這樣的有罪判決極其令人遺憾」、「我們要求盡快釋放，將為該男子提供支援」。

中國外交部今天舉行例行記者會，發言人林劍對此表示，中國是法治國家，司法機關嚴格依法辦案，保障當事人的各項合法權利，按照有關國際公約和「中日領事協定」，為日方執行領事職務提供便利。

他說，「我還要指出的是，中方一貫支持中日經貿合作，為在華的日企與人事的合法經營提供良好環境。我們歡迎外國企業來華開展經貿合作，在華和來華的外籍人員，只要遵守法律，依法從業，就沒有什麼可擔心和不安的」。