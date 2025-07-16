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北約秘書長警告要制裁與俄經商3國 陸外交部：反對非法單邊制裁
北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）提出警告，稱中國大陸、印度和巴西等國家要是持續與俄羅斯做生意，可能會受到次級制裁的重創。大陸外交部發言人林劍16日表示，關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，累積條件，多做有益於勸和促談的事。
林劍指出，15日已經就相關的問題闡明了中方的立場，「我願再次重申，中方始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄。」
林劍表示，關稅戰沒有贏家，脅迫施壓解決不了問題，希望各方能為推動烏克蘭危機的政治解決進一步營造氛圍，累積條件，多做有益於勸和促談的事。
路透報導，呂特16日說，「我提醒這3個國家，若你現在身處北京或德里，若你是巴西總統，你可能需要了解這個問題，因為這可能對你造成沉重打擊。」
呂特進一步稱：「所以請打電話給普亭，告訴他必須認真對待和平談判，否則將對巴西、印度和中國大陸造成巨大衝擊。」
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