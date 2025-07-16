快訊

劍指傅崐萁？賴清德「團結第七講」移師花蓮 閉門會議引關注

基隆台電大樓安裝冷氣機 工人6樓墜地無呼吸心跳

台師大女足爆霸凌抽血換學分 卓榮泰震怒下令：最嚴厲處置教練

聽新聞
0:00 / 0:00

陸公布菲律賓海警船高速穿航 稱「挑釁較以往更激進」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海警公布菲律賓船隻抵近影片。 圖／取自「玉淵譚天」截圖
大陸海警公布菲律賓船隻抵近影片。 圖／取自「玉淵譚天」截圖

中菲南海角力不斷。大陸公布影片，稱菲律賓船隻危險抵近大陸海警，「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。無視國際規則，將迫使中方進一步加大在南海的維權執法力度。」

大陸央視新聞新媒體專欄「玉淵譚天」，16日公布影片，指菲律賓海警9701船在大陸黃岩島附近海域活動，多次高速穿航大陸海警21550艇、5009艇船尾，遭大陸海警喊話驅離。

大陸海警稱，菲方船隻的尾浪明顯反映航行速度很快，且主動危險抵近大陸海警艦艇，最近距離僅有百公尺。「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。聯繫到近期菲方在南海一系列的挑釁行為，菲方呈現出無視國際規則的新動向，這無疑將迫使中方進一步加大在南海的維權執法力度。」

菲律賓 影片 南海

延伸閱讀

美財長解釋對陸出口H20晶片 稱「陸已研發出同等性能晶片」

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

BMW攻陸 結盟智駕獨角獸初速度科技 開發AI大模型駕駛軟體

瀚荃啟動大陸產能整併

相關新聞

北約秘書長警告要制裁與俄經商3國 陸外交部：反對非法單邊制裁

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）提出警告，稱中國大陸、印度和巴西等國家要是持續與俄羅斯做生...

陸公布菲律賓海警船高速穿航 稱「挑釁較以往更激進」

中菲南海角力不斷。大陸公布影片，稱菲律賓船隻危險抵近大陸海警，「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。無視國際規則，將迫...

金廈泳渡確定停辦 陸國台辦：濫權妄為、不得人心

金門縣政府16日宣布，由於教育部體育署未明示准、駁，今年原訂7月26日舉辦的「金廈泳渡」活動確定停辦。大陸國台辦發言人陳...

日公布最新防衛白皮書 陸國防部：堅決反對干涉中國內政

日本政府日前公布2025年版「防衛白皮書」，稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，並表示大陸「以實力單方面改變現狀」，並詳...

上合組織外長會登場 習近平單獨見俄外長 談普亭訪中

上海合作組織（上合組織）成員國外長理事會15日於天津舉行，中國國家主席習近平在會後與俄羅斯外長拉夫羅夫單獨會晤，強調深化...

台音樂家赴陸演出成大外宣？陸國台辦：喊「我愛中國」何錯之有

一名台灣年輕音樂家朱紫渝，日前透過社群媒體公開表示，受邀參加「慶祝台灣光復80周年」，團員卻被要求吶喊「我愛黃河、我愛中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。