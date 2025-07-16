陸公布菲律賓海警船高速穿航 稱「挑釁較以往更激進」

中菲南海角力不斷。大陸公布影片，稱菲律賓船隻危險抵近大陸海警，「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。無視國際規則，將迫使中方進一步加大在南海的維權執法力度。」

大陸央視新聞新媒體專欄「玉淵譚天」，16日公布影片，指菲律賓海警9701船在大陸黃岩島附近海域活動，多次高速穿航大陸海警21550艇、5009艇船尾，遭大陸海警喊話驅離。

大陸海警稱，菲方船隻的尾浪明顯反映航行速度很快，且主動危險抵近大陸海警艦艇，最近距離僅有百公尺。「菲方此次挑釁行為較以往不同，非常激進。聯繫到近期菲方在南海一系列的挑釁行為，菲方呈現出無視國際規則的新動向，這無疑將迫使中方進一步加大在南海的維權執法力度。」