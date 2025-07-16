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金廈泳渡確定停辦 陸國台辦：濫權妄為、不得人心

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
已有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，目前已確定今年停辦。報系資料照片
已有16年歷史的兩岸官辦體育盛會「金廈泳渡」，原定本月26日舉辦，目前已確定今年停辦。報系資料照片

金門縣政府16日宣布，由於教育部體育署未明示准、駁，今年原訂7月26日舉辦的「金廈泳渡」活動確定停辦。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，廈金海峽橫渡活動是一項群眾體育活動，已連續舉辦多年，民進黨當局卻突然橫加阻撓，違背兩岸民眾希望交流交往、走近走親的心聲和期待，如此濫權妄為，不得人心。

陳斌華指出，據了解，第13屆廈金海峽橫渡活動原定7月26日舉行，兩岸數百名參賽者已準備就緒，廈門和金門有關方面也作了精心準備。民進黨當局卻突然橫加阻撓，違背兩岸民眾希望交流交往、走近走親的心聲和期待，如此濫權妄為，不得人心。

至於陸委會日前表示，兩岸觀光旅遊團無法恢復，是由於大陸片面要求台灣接受「九二共識」政治前提所導致，是大陸在阻撓兩岸交流。陳斌華指出，眾所周知，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局干擾阻撓。賊喊捉賊，對兩岸旅遊問題一再進行政治操弄的是民進黨當局。

陳斌華認為，民進黨謀「獨」和政治私利，打心裡就不樂見兩岸交流交往，包括恢復兩岸旅遊。這種罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的想法和做法，只會招致更大不滿和反對，越來越不得人心。

陳斌華 濫權 民進黨

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