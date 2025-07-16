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日公布最新防衛白皮書 陸國防部：堅決反對干涉中國內政

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本新版「防衛白皮書」提及大陸軍事動向已成日本前所未有的挑戰，圖為日本2架F-15戰鬥機，28日飛越埼玉縣日本入間空軍基地附近的所澤航空紀念公園，法新社
日本新版「防衛白皮書」提及大陸軍事動向已成日本前所未有的挑戰，圖為日本2架F-15戰鬥機，28日飛越埼玉縣日本入間空軍基地附近的所澤航空紀念公園，法新社

日本政府日前公布2025年版「防衛白皮書」，稱中國為「前所未有的最大戰略挑戰」，並表示大陸「以實力單方面改變現狀」，並詳細說明中共在台灣周邊的軍演行動。大陸國防部新聞發言人蔣斌16日發出答記者問，稱對「防衛白皮書」涉華內容表達強烈不滿與堅決反對。並指責日方為給自身軍事鬆綁尋找藉口、炮製虛假敘事，大肆渲染「中國威脅」，粗暴干涉中國內政。

新華社報導，蔣斌指出，日方為給自身軍事鬆綁尋找藉口炮製虛假敘事，大肆渲染「中國威脅」，粗暴干涉中國內政。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

蔣斌強調，日本軍國主義曾給中國和亞洲帶來深重災難。如今日方不僅未深刻反省，反而一再展現軍事擴張傾向，不僅大幅增加防衛預算，不斷放寬武器出口限制，拼湊軍事「小圈子」對抗，甚至出現修改「無核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武器）的聲音。

蔣斌進一步指出，這些行徑違背「和平憲法」與「專守防衛」原則，嚴重破壞戰後國際秩序，給亞太地區和平安寧帶來重大挑戰，已引起亞洲鄰國和國際社會高度警惕和深切擔憂。

蔣斌提醒，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。1945年台灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他呼籲日方正視歷史，切實恪守中日四個政治文件精神和在台灣問題上的承諾，以實際行動推動中日關係穩定健康發展。

日本 抗日戰爭 國防部

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