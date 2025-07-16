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台音樂家赴陸演出成大外宣？陸國台辦：喊「我愛中國」何錯之有
一名台灣年輕音樂家朱紫渝，日前透過社群媒體公開表示，受邀參加「慶祝台灣光復80周年」，團員卻被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」，此舉讓他人成為「中國政府大外宣的政治素材」。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，參與的台灣演藝人員都表示「很激動、很感動」，他並反問，「喊『我愛黃河』、『我愛中國』何錯之有？」
陳斌華在例行記者會上回應此事表示，「我個人也認為，喊『我愛黃河』、『我愛中國』何錯之有？兩岸各界以各種方式共同紀念抗戰勝利和台灣光復80周年，是對先烈英雄事跡的緬懷紀念，是對民族情感的抒發表達，值得兩岸同胞共同肯定、積極參與。」
另外，我教育部已完成13篇「中國威脅識讀教材」，預計今年9月開學後陸續使用，另外陸委會雖未介入編審，但提醒教育部編寫這些教材時要注意到「中國大陸人民也是中華民國國民」的說法已失效。
對此陳斌華回應，民進黨當局罔顧事實，歪曲歷史，企圖借新編教材渲染所謂「大陸威脅」，煽動「反中抗中」，散播「台獨」主張，繼「台獨課綱」之後進一步毒害台灣青少年。其行可惡，其心可誅。大陸對此予以強烈譴責。
陳表示，「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，萬里河山是兩岸中國人的共同家園。在祖國大陸這片遼闊、美麗、富饒的土地上，有輝煌的中國歷史，有燦爛的中華文化，古聖先賢、諸子百家生活過，屈原、李白、杜甫、王維、白居易、蘇東坡吟唱過。」
陳也提到，這裡有萬里長城、九曲黃河、滾滾長江；這裡有鐵馬秋風塞北、杏花春雨江南，這裡有億萬勤勞勇敢的人民、有舉世公認的發展奇跡。這是兩岸中國人的共同傳承與驕傲，不是民進黨當局胡編亂造什麼教材所能抹殺得了、詆毀得了的。他表示大陸歡迎台灣同胞多來大陸走走看看，飽覽江山如此多嬌，體會身為堂堂正正中國人的自豪。
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