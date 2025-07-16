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抗戰老兵赴陸參加紀念恐被罰？陸國台辦：民進黨其心可誅 其行可恥

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台軀的川軍戰友。圖為2017年大陸抗戰老兵在川軍抗日陣亡將士紀念碑前，祭奠為國捐軀的川軍戰友。中新社
大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台軀的川軍戰友。圖為2017年大陸抗戰老兵在川軍抗日陣亡將士紀念碑前，祭奠為國捐軀的川軍戰友。中新社

對於國民黨抗日老兵受邀參加紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」活動，陸委會表示，相關人員參與此類活動若有妨害台灣尊嚴之行為，將剝奪退休給與。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對歷史事實的尊重，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。

陳斌華在例行記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭是正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大戰爭，是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。他指，民進黨當局將紀念抗戰勝利誣稱為「統戰伎倆與認知作戰」，充分暴露其逆歷史潮流而動、反人類社會共同價值的醜惡面目。

記者會上，陳斌華還稱，「抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾、反抗日本軍國主義侵略的正義鬥爭。80多年前，中國共產黨領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面。」

陳斌華表示，大陸邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對歷史事實的尊重，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。「民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。」

老兵 抗日戰爭 抗戰

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