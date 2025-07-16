黃仁勳：中國開源人工智慧是全球進步催化劑

美國晶片巨擘輝達執行長黃仁勳今天在北京「中國國際供應鏈促進博覽會」演說時表示，中國的開源人工智慧（AI）是「全球進步的催化劑」，並稱許中國在這個產業的創新。

法新社報導，黃仁勳在開幕式演說時，讚揚中國在AI開創性發展的角色。輝達（NVIDIA）本週成為首家市值站上4兆美元的公司。

他提到中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）時表示：「中國的開源人工智慧是全球進步的催化劑，讓每個國家和產業都有機會加入AI革命。」

他說：「AI正在改變各行各業，從科學研究、醫療保健到能源、運輸及物流。」

黃仁勳稱讚中國在「研究人員、開發者和企業家」推動下，創新速度「超快」。

「開源」意指支撐AI的運算代碼公開給其他企業和研究人員，讓所有人都能使用這些技術來建構、推廣自己的產品。