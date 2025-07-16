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副總統蕭美琴車隊在捷克遇襲 陸委會要求道歉 國台辦「這樣回應」
陸委會日前要求，大陸就「中國駐捷克使館人員攻擊在捷克訪問的蕭美琴車隊」予以說明並道歉。大陸國台辦發言人陳斌華16日駁斥，有關國家與民進黨當局炒作的所謂「攻擊」事件，是無中生有，顛倒黑白。
陳斌華表示，首先，大陸一貫明確反對建交國同台灣開展任何形式的官方往來，堅決反對有關國家為台獨分子提供政治表演舞台。有關國家應恪守一個中國原則，不被台獨分裂勢力所挑撥利用。
陳斌華指出，其次，大陸外交人員向來遵守駐在國法律法規。有關國家與民進黨當局炒作的所謂「攻擊」事件，無中生有，顛倒黑白。
最後陳斌華稱，民進黨當局再次惡意炒作該事件，目的是要煽動兩岸敵意對抗。「正告民進黨當局，謊言再怎麼重複也不會成真，鬧劇不斷上演，只會自取其辱。」
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