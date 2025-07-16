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賴總統將出訪中南美、擬過境美國 陸國台辦：勿「倚美謀獨」
賴清德總統8月將出訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯，期間擬過境美國紐約、達拉斯。大陸國台辦發言人陳斌華16日回應，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題。
陳斌華指出，大陸堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式過境訪問美國。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。正告賴清德當局，「倚美謀獨」枉費心機、注定失敗。
陳斌華表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向、大勢所趨。希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。
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