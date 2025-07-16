成都世運陸媒報導仍稱「中國台北」？國台辦：奧會模式不涉及新聞
成都世運將於8月7日開幕，大陸國台辦表示，歡迎台灣運動員和體育界參加或觀摩本屆運動會，不過他強調，奧會模式並不涉及新聞報導與新聞媒體。這代表成都世運期間，大陸媒體還是可能出現「中國台北」的稱呼。
大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，第12屆世界運動會8月7日在四川成都舉行，各項籌備工作正在穩步推進，「我們歡迎台灣運動員和體育界前來參加或觀摩本屆運動會」。
他表示，有關台灣運動員參賽報名，組委會也會及時發布訊息，請關注組委會網站。
然而近年大陸舉辦大型國際體育賽事時，儘管場館與正式文宣皆使用「中華台北」稱呼我代表隊，但陸媒於轉播或報導賽事時，卻屢屢以「中國台北」指稱。
陳斌華強調，「奧運模式（台灣稱奧會模式）是國際體育組織和兩岸體育界共同遵循的原則，在大陸舉辦的國際體育賽事都已經並將繼續執行。奧運模式不涉及新聞報導、新聞媒體等其他領域或者賽事之外的區域」，他接著說，「你應該明白是什麼意思」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言