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成都世運陸媒報導仍稱「中國台北」？國台辦：奧會模式不涉及新聞

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中華台北旗。聯合報資料照片
中華台北旗。聯合報資料照片

成都世運將於8月7日開幕，大陸國台辦表示，歡迎台灣運動員和體育界參加或觀摩本屆運動會，不過他強調，奧會模式並不涉及新聞報導與新聞媒體。這代表成都世運期間，大陸媒體還是可能出現「中國台北」的稱呼。

大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，第12屆世界運動會8月7日在四川成都舉行，各項籌備工作正在穩步推進，「我們歡迎台灣運動員和體育界前來參加或觀摩本屆運動會」。

他表示，有關台灣運動員參賽報名，組委會也會及時發布訊息，請關注組委會網站。

然而近年大陸舉辦大型國際體育賽事時，儘管場館與正式文宣皆使用「中華台北」稱呼我代表隊，但陸媒於轉播或報導賽事時，卻屢屢以「中國台北」指稱。

陳斌華強調，「奧運模式（台灣稱奧會模式）是國際體育組織和兩岸體育界共同遵循的原則，在大陸舉辦的國際體育賽事都已經並將繼續執行。奧運模式不涉及新聞報導、新聞媒體等其他領域或者賽事之外的區域」，他接著說，「你應該明白是什麼意思」。

體育 運動 中國台北

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