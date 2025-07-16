陸啟用M503航線W121銜接航線 陸國台辦：無需與台協商

大陸民航局日前啟用M503航線W121銜接航線，然而我政府批評此舉違反國際民航組織相關規定，增加兩岸及區域不安，要求大陸方面盡速與台灣方面協商。大陸國台辦發言人陳斌華16日表示，M503航線在上海飛行情報區內，啟用M503航線W121銜接航線，是大陸民航空域管理的常規工作，符合國際民航組織規範，無需與台方協商。

陳斌華指出，民進黨當局借機搞政治操弄、污蔑抹黑大陸，意在混淆視聽、欺騙島內民眾，煽動兩岸敵意對立，不得人心，註定徒勞。

大陸民航局於6日上午宣布，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線。大陸國台辦發言人陳斌華隨後表示，此舉有利於緩解航班成長壓力，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸同胞都有利」。