港媒：宗馥莉曾用美國護照在香港買房

中國大陸飲料巨頭娃哈哈董事長宗馥莉因資產糾紛，被自稱同父異母的弟妹起訴後，香港媒體報導，她曾先後以美國護照和大陸護照登記簽署文件，購入香港住宅。

網媒香港01周二（7月15日）報導，宗馥莉曾在2009年購入半山栢道二號一個單位，作價1110萬港元。

根據翻查紀錄，宗馥莉在2009年6月，以美國護照簽署買賣合約，當時她用的全名為「Kelly Fuli Zong」；一個月後，她再用中國護照簽轉易契，她用的全名改為「Zong Fuli」，並標註又名「Kelly Fuli Zong」。

報導稱，公開文件沒有解釋宗馥莉為何以不同護照登記。根據大陸《國籍法》，中國不承認雙重國籍，但若有正當理由，可以申請恢復中國國籍。

娃哈哈創始人宗慶後也曾因美國綠卡陷入風波。

據人民網2008年報導，由於業務需要，宗慶後須往返中國與美國之間。出於方便商務的考慮，宗慶後申請了美國的工作簽證，之後又申請美國綠卡。1999年5月，美國方辦出綠卡給宗慶後。但報導當時強調，宗慶後持的是中國大陸護照，是中國公民。

香港01稱，宗慶後曾在2013年回應說，全家人都沒有入外國籍，也沒有外國綠卡，目前也沒有移民計劃。原來的美國綠卡已取消。