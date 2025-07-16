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美財長稱美中關稅談判情勢良好 下月初或與何立峰會面

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國務院副總理何立峰。（何立峰）
大陸國務院副總理何立峰。（何立峰）

美國財政部長貝森特說，美中關稅談判情勢良好，預計雙方幾周內將再舉行會談。他希望儘快與大陸國務院副總理何立峰見面，或許就在下月初。

彭博社報導，貝森特當地時間星期二（7月15日）接受彭博電視臺採訪時說：「我告訴投資者，不必擔心8月12日（這一日期）。」

美中雙方於5月12日宣佈暫停加徵部分關稅，90天休戰將於8月12日到期。

作為川普政府對華關稅談判的核心人物之一，貝森特希望儘快與大陸國務院副總理何立峰會面，地點可能在第三國，時間或在下月初。

「中共領導層8月初將舉行大型會議。我們正在安排，看會面在會議之前還是之後舉行，以及是否在第三國舉行。」

報導提到，貝森特證實了美國政府批准芯片製造商英偉達對華銷售H20芯片。他透露批准這類許可是特朗普政府與中方談判的一部分內容。

貝森特說：「他們有我們想要的東西，我們也有他們想要的東西，現在談判態勢非常良好。」

美國商務部長盧特尼克本月8日曾表示，美中代表團將在8月初展開更大規模的貿易對話。他當時披露，除了他，美方代表團也將包括貝森特和貿易代表格里爾。

貝森特 美國 美中

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